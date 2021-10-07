Вундеркинд "Барселоны" побил рекорд в сборной Испании, который держался 75 лет

И это при том, что он только недавно начал играть за основной состав "блаугранас".

Невероятное достижение удалось покорить юному футболисту сборной Испании Гави в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА 2020/21 против Италии.

Так, 17-летний полузащитник вышел на дуэль со "Скуадрой Адзуррой" с первых минут. Это появление в стартовом составе "Фурии Рохи" стало для Гави первой в карьере. Впрочем, это лишь часть его успеха.

Все дело в том, что появление Гави в поединке с итальянцами привело к побитию рекорда, который держался целых 75 лет. Гави стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании. В возрасте 17 лет и 62 дней хавбек превзошел это невероятное достижение, которое принадлежало Анхелю Субиете. Тому на момент дебюта в составе национальной сборной Испании было 17 лет и 284 дней. Достижение Субиеты держалось с 1936 года.





Gavi se convierte en el jugador más joven de la historia en debutar con la @SeFutbol



1⃣. Gavi (17 años y 62 días)

2⃣. Zubieta (17 años y 284 días)

3⃣. @ANSUFATI (17 años y 308 días) pic.twitter.com/GMmZ1Kr1ZY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2021

"Что касается дебюта Гави, то только посмотрите, какие хорошие кадры у нашей страны! Это ненормально — наблюдать за игроком его возраста в дебютной игре за сборную и с такой уверенностью в собственных силах! Он — будущее этой сборной, и, как мне кажется уже стал ее настоящим.

Верратти (игрок сборной Италии, прим.) — его кумир. Я сказал ему перед матчем: Раз так, то ты сегодня задавишь его в прессинге от первой и до последней секунды. Ему такие слова, очевидно, понравились", — сказал после игры главный тренер испанской команды Луис Энрике.

Гави провел в матче против Италии 84 минуты;

На его счету в составе "Барселоны" только семь появлений (363 минуты), а его дебют за первую команду каталонцев состоялся 29 августа.

Добавим, что сборная Испании победила Италию на ее поле со счетом 2:1. В финале команда Энрике сыграет с победителем пары Бельгия — Франция. Их дуэль состоится 7 октября в 21:45 по киевскому времени.

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