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Вундеркинд "Боруссии" в прямом эфире поцеловал одноклубника после рекорда в Лиге чемпионов (видео)

Вундеркинд "Боруссии" в прямом эфире поцеловал одноклубника после рекорда в Лиге чемпионов (видео)

Скриншот видео

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд принесли "шмелям" победу в Стамбуле.

Забавный инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким "Бешикташем" и дортмундской "Боруссией". 18-летний полузащитник "шмелей" Джуд Беллингем во время интервью в микст-зоне поцеловал в щеку своего звездного одноклубника Эрлинга Холанда.

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Англичанин и норвежец приняли активное участие в победе немецкого клуба над турецким (2:1). Оба забили по голу в первом тайме, что в итоге позволило "черно-желтым" выиграть поединок.

После игры 21-летний Холанд давал журналистам интервью. В этот момент к нему подбежал Беллингем и неожиданно чмокнул в щеку. Норвежец отреагировал на такие нежности партнера по команде широкой улыбкой.

Интересно, что в матче с "Бешикташем" Беллингем установил рекорд. Хавбек "Боруссии" стал самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Джуд превзошел достижение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), установленное в марте 2017 года, когда он играл за "Монако". На момент матча в Стамбуле Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней.

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Боруссия" Дортмунд

  • В другом матче группы C амстердамский "Аякс" уничтожил лиссабонский "Спортинг" (5:1). Форвард нидерландского клуба Себастьян Алле повторил уникальный рекорд Марко ван Бастена в Лиге чемпионов.
  • Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Боруссия" - "Спортинг", "Аякс" - "Бешикташ".
  • По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.
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