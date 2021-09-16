Вундеркинд "Боруссии" в прямом эфире поцеловал одноклубника после рекорда в Лиге чемпионов (видео)

Вундеркинд "Боруссии" в прямом эфире поцеловал одноклубника после рекорда в Лиге чемпионов (видео)

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд принесли "шмелям" победу в Стамбуле.

Забавный инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким "Бешикташем" и дортмундской "Боруссией". 18-летний полузащитник "шмелей" Джуд Беллингем во время интервью в микст-зоне поцеловал в щеку своего звездного одноклубника Эрлинга Холанда.

Смотрите также: тренер польского клуба пил пиво на пресс-конференции после победы над "Спартаком"

Англичанин и норвежец приняли активное участие в победе немецкого клуба над турецким (2:1). Оба забили по голу в первом тайме, что в итоге позволило "черно-желтым" выиграть поединок.

После игры 21-летний Холанд давал журналистам интервью. В этот момент к нему подбежал Беллингем и неожиданно чмокнул в щеку. Норвежец отреагировал на такие нежности партнера по команде широкой улыбкой.

Kiss and assist as Bellingham inspires Dortmund to win at Besiktas 2-1 first match day of the Champions League. ♥ #BJKBVB pic.twitter.com/N2Xi0fgwtc — #UCL On LIGI ™ (@LIGIFootball) September 15, 2021

Интересно, что в матче с "Бешикташем" Беллингем установил рекорд. Хавбек "Боруссии" стал самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Джуд превзошел достижение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), установленное в марте 2017 года, когда он играл за "Монако". На момент матча в Стамбуле Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней.

18 — Jude Bellingham (18y 78d) has become the youngest player ever to score in consecutive Champions League games, surpassing Kylian Mbappé (18y 85d in March 2017). Prodigy. #BJKBVB pic.twitter.com/gqsbqtNCmT — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Боруссия" Дортмунд

В другом матче группы C амстердамский "Аякс" уничтожил лиссабонский "Спортинг" (5:1). Форвард нидерландского клуба Себастьян Алле повторил уникальный рекорд Марко ван Бастена в Лиге чемпионов.

Марко ван Бастена в Лиге чемпионов. Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Боруссия" - "Спортинг", "Аякс" - "Бешикташ".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку