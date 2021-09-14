Вундеркинд "Боруссии" впервые выпил пиво прямо посреди матча: смешное видео разорвало Сеть

Джуд Беллингем попробовал напиток во время празднования забитого гола "шмелей", однако сразу выплюнул.

Юный полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем попал в курьезный инцидент во время матча 4-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера".

На 77-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти и вывел "шмелей" вперед. Вместе с партнерами звездный бомбардир побежал к угловому флажку, чтобы отпраздновать забитый гол.

После того, как игроки "Боруссии" подбежали к трибуне, фанаты леверкузенцев начали забрасывать их пластиковыми стаканами. Один из них решил поймать 18-летний Беллингем. Джуд ловко поймал напиток и сделал глоток. Очевидно, пиво не понравилось английскому таланту - он моментально выплюнул жидкость и швырнул стакан на газон.

После матча Беллингем выложил фото инцидента в Twitter и признался, что попробовал пиво впервые в жизни.

"Идеальный день для первого пива. Не понравилось", - написал 18-летний футболист.

Perfect day for my first beer ... Not a fan. #HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

Видео курьезного эпизода также появилось в соцсетях. Джуд репостнул его себе на страницу, добавив короткий тост и смайл с пивом.

"Боруссия" на выезде победила "Байер" со счетом 4:3 . Беллингем забил один из голов, но его отменили после просмотра VAR.

. Беллингем забил один из голов, но его отменили после просмотра VAR. "Шмели" с 9 очками после 4 туров занимают третью строчку Бундеслиги. Лидирует в чемпионате с 12 очками "Вольфсбург".

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