Вундеркинд "Боруссии" впервые выпил пиво прямо посреди матча: смешное видео разорвало Сеть

Джуд Беллингем попробовал напиток во время празднования забитого гола "шмелей", однако сразу выплюнул.
Юный полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем попал в курьезный инцидент во время матча 4-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера".
На 77-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти и вывел "шмелей" вперед. Вместе с партнерами звездный бомбардир побежал к угловому флажку, чтобы отпраздновать забитый гол.
После того, как игроки "Боруссии" подбежали к трибуне, фанаты леверкузенцев начали забрасывать их пластиковыми стаканами. Один из них решил поймать 18-летний Беллингем. Джуд ловко поймал напиток и сделал глоток. Очевидно, пиво не понравилось английскому таланту - он моментально выплюнул жидкость и швырнул стакан на газон.
Haaland's penalty from the B04 stands # B04BVB (look for Bellingham's beer catch) #bundesliga @ErlingHaaland @BellinghamJude @BlackYellow pic.twitter.com/cSIMXEMK2R— zeitgeist8020 (@ zeitgeist8020) September 11, 2021
После матча Беллингем выложил фото инцидента в Twitter и признался, что попробовал пиво впервые в жизни.
"Идеальный день для первого пива. Не понравилось", - написал 18-летний футболист.
Perfect day for my first beer ... Not a fan. #HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N— Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021
Видео курьезного эпизода также появилось в соцсетях. Джуд репостнул его себе на страницу, добавив короткий тост и смайл с пивом.
Cheers. https://t.co/HK1r21EM2N— Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021
- "Боруссия" на выезде победила "Байер" со счетом 4:3. Беллингем забил один из голов, но его отменили после просмотра VAR.
- "Шмели" с 9 очками после 4 туров занимают третью строчку Бундеслиги. Лидирует в чемпионате с 12 очками "Вольфсбург".
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