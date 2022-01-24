"Вы действительно думаете, что кто-то из них побил бы меня?": Майк Тайсон разочарован боем Усика с Джошуа

"Вы действительно думаете, что кто-то из них побил бы меня?": Майк Тайсон разочарован боем Усика с Джошуа

55-летний американец считает, что на пике своей формы был сильнее украинца и британца.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон остался недоволен первым боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

55-летний "Железный Майк" заверил, что ни Усик, ни Джошуа не смогли бы составить ему конкуренцию, когда он находился в своей лучшей форме.

"После просмотра боя Усик - Джошуа я подумал: может, у них был плохой день. Судя по этому выступлению, вы действительно думаете, что кто-то из них побил бы меня, когда я был в расцвете сил?", - сказал Тайсон.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы;

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