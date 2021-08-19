Звезда украинского бокса показал "свою" новую татуировку с изображением Зеленского: спортсмена уличили во лжи

Звезда украинского бокса показал "свою" новую татуировку с изображением Зеленского: спортсмена уличили во лжи

Атлет ввел в заблуждение поклонников.

Звезда украинского бокса Иван Редкач удивил "своей" новой татуировкой - он якобы набил себе на ноге изображение президента страны Владимира Зеленского.

Фото с наколкой 35-летний уроженец города Шостка Сумской области опубликовал в Instagram.

instagram.com/ivan_redkach_11

"Вы - мой кумир, Владимир Зеленский. Моя новая татуировка", - прокомментировал кадр Иван.

Однако позже боксер был уличен во лжи. Оказалось, что татуировку с Зеленским сделал другой мужчина - его с изображением президента на ноге сфотографировали перед посадкой в трамвай.

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако впоследствии комиссия изменила результат боя на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

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