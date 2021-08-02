"Вы - моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко стал отцом (фото)

У Александра и Влады Седан пополнение в семье.
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и его жена, спортивная журналистка и блогерка Влада Седан стали родителями.
24-летний футболист опубликовал в соцсетях фото из роддома. На нем Саша по видеосвязи в слезах говорит с Владой, которая держит на себе новорожденную дочь.
"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь!", - написал Зинченко в своем Instagram.
- Зинченко и Седан тайно поженились летом 2020 года в Великобритании.
- В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Зинченко с женой в романтическом видео рассекретили пол своего ребенка.