"Вы - моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко стал отцом (фото)

"Вы - моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко стал отцом (фото)

У Александра и Влады Седан пополнение в семье.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и его жена, спортивная журналистка и блогерка Влада Седан стали родителями.

24-летний футболист опубликовал в соцсетях фото из роддома. На нем Саша по видеосвязи в слезах говорит с Владой, которая держит на себе новорожденную дочь.

"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь!", - написал Зинченко в своем Instagram.

Зинченко и Седан тайно поженились летом 2020 года в Великобритании.

летом 2020 года в Великобритании. В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Зинченко с женой в романтическом видео рассекретили пол своего ребенка.

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