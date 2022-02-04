"Вы – наши герои": Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру против России

"Вы – наши герои": Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру против России

Президент отметил, что это самый лучший результат украинских футзолистов на Евро за последние 17 лет.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру против России в полуфинале Евро-2022.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент отметил, что, несмотря на поражение, наши игроки все равно герои.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим – путь в финал будет значительно короче. Вы – наши герои! Слава Украине", — сказал Зеленский.

Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины по футзалу уступила сборной России со счетом 3:2. В воскресенье украинцы сыграют против Испании или Португалии матч за третье место.

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