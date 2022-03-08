"Вы не достойны лучшего": Беленюк пристыдил российских спортсменов, показав разбомбленный "Авангард"

Российские захватчики уничтожают столичную инфраструктуру.

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио и народный депутат Украины Жан Беленюк показал ужасающие последствия бомбардировки Киева российскими оккупантами.

Борец греко-римского стиля снял видео на фоне разрушенного попаданием ракеты зала "Авангард", где он в свое время занимался баскетболом.

"В этом зале когда-то занимался баскетболом. Желаю всем спортсменам из России, которые отмалчиваются, а некоторые, самые упоротые (или продажные, как Рома Власов) поддерживают действия Кремля, тренироваться в таких условиях всю жизнь! Вы не достойны лучшего!" - подписал видео Беленюк.

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