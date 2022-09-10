"Вы не можете поехать туда играть": украинские футболисты отреагировали на объявление матча Россия - Босния и Герцеговина

Украинские футболисты отреагировали на новость о проведении товарищеского матча между сборной России и командой Боснии и Герцеговины.

Несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, боснийская сборная решила сыграть спарринг с командой страны агрессора. Матч Россия - Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Свое возмущение ситуацией выразили известные личности украинского футбола, в том числе игроки и функционеры.

Украинский форвард Артем Кравец призвал боснийских футболистов отказаться от матча с Россией. 33-летний нападающий обратился к Ибрагиму Шехичу и Амиру Хаджиахметовичу, с которыми вместе выступал за турецкий "Коньяспор".

"Я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать туда играть в футбол", - написал Кравец в Instagram.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал твит Боснийской федерации футбола, где речь шла о решении провести товарищеский матч с РФ.

Украинец опубликовал фото разрушенного стадиона "Десны" в Чернигове и подписал с сарказмом: "Спорт вне политики. Бесспорно".

Sport out of politics. Sure. pic.twitter.com/ycL87NsYpF — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) 9 September 2022

Другие игроки сборной Украины - капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко и защитник Николай Матвиенко также поделились в соцсетях постом с красноречивым вопросом к боснийским футболистам: "Босния и Герцеговина, вы действительно хотите играть с национальной командой страны-террориста?".

Против проведения товарищеского матча Боснии и Герцеговины с командой страны-агрессора также публично выступил директор по футболу донецкого "Шахтера", бывший капитан "горняков" и национальной сборной Хорватии Дарио Срна.

Он выложил в соцсетях изображение боснийского флага с текстом "Верим в тебя. Нет матчу".

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

Читайте также:

"Это может стать прорывом и примером для других сборных": в РФ заявили об организации товарищеских матчей с Кыргызстаном и Ираном

Погналась за "кровавыми" деньгами: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022

"У меня есть российский паспорт": французский экс-футболист УПЛ пожаловался, что ФИФА запретила ему играть за сборную России