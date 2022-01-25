"Вы не увидите, как Мане стирает трусы": организаторов Кубка Африки обвинили в дискриминации

"Вы не увидите, как Мане стирает трусы": организаторов Кубка Африки обвинили в дискриминации

Тренер Малави пожаловался на условия для своей команды.

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника пожаловался на условия, где проживает его команда на Кубке Африки.

Специалист заметил несправедливость со стороны организаторов турнира, ведь игроки его команды вынуждены самостоятельно стирать форму, а гостиница в Бафуссами не обеспечила их предметами первой необходимости.

"Вы не увидите, как Садио Мане стирает свои трусы и вешает их сушат на куст. В Гамбии та самая проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.

Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде.

Нужно задать себе вопрос: почему такое происходит только с маленькими командами – с нами, с Коморами, с Гамбией?

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальный траур. Я пожаловался управляющей гостиницей, мы три дня ждали, когда во всем разберутся», – цитирует тренера ESPN.

Малави в 1/8 финала Кубка Африки встретится с Марокко.

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