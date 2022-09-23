"Вы оба - маленькие сосиски, дерьмо": Фьюри хамовито "наехал" на Усика и Джошуа

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Цыганский король", совершенно не подбирая слов, раскритиковал Усика, ранее заявившего, что Фьюри боится его. Досталось от своего соотечественника и Джошуа за то, что он якобы медлит с подписанием соглашения на их бой.

"Усик - ты маленький урод. Несешь дерьмо о том, что я тебя боюсь? Я проткну своим кулаком твое ухо, маленькая сосиска.

А другое дерьмо, этот здоровенный бодибилдер Джошуа, настоящее дерьмо. Не знаю, как долго у него контракт, но он его не подписывает. Ты - маленькая сосиска, ты не хочешь драться со мной. Твой менеджер - сосиска.

Я никогда не видел ничего подобного, оба - куча дерьма. Однако я буду биться 3 декабря, если эта сосиска подпишет контракт. А я так не думаю, потому что он не может себе это позволить. У него нет яиц, потому что он - мешок дерьма. Вы оба - маленькие сосиски. Джошуа и Усик - дерьмо", - сказал Фьюри в видеообращении, которое выложил в Twitter.

‼️ Tyson Fury ripping в Oleksandr Usyk and Anthony Joshua today…



[ @Tyson_Fury ]

pic.twitter.com/98ijQ2C0vK — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 23, 2022

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Злейшему врагу не пожелаю с ним драться": промоутер дал прогноз на поединок Усик - Уайлдер

Усик признался, сколько еще боев планирует провести до завершения карьеры и назвал желанных соперников

"Почему не побить этого средневеса?": жертва Усика считает, что Фьюри целенаправленно избегает поединка за "абсолюта"