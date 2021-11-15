"Вы обманываете народ, этот футбол — говно редкое": экс-футболист СССР возмутился игрой сборной России и ушел из прямого эфира

"Вы обманываете народ, этот футбол — говно редкое": экс-футболист СССР возмутился игрой сборной России и ушел из прямого эфира

Его совершенно не устроило, как сыграли игроки национальной команды.

Скандалом завершился прямой эфир программы "Матч Премьер" на российском канале во время игры между Хорватией и Россией в отборе к Чемпионату мира-2022 .

Так, бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев полностью раскритиковал сборную России за их поединок с "клетчатыми". Он настолько был недоволен действиями национальной команды, что даже ушел из студии.

"Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Да это говно редкое, понимаете? Вы считаете, это нормально? 67 процентов владения мячом это нормально? У нас таки футбольная страна. Мне, честно говоря, стоит уйти отсюда, до свидания", — сказал Ловчев.

Россия должна быть плохая в своем удаче World Cup qualifier, що один з пирожок тормозил из студии в наполовину pic.twitter.com/xnzWY4qYFE — max seddon (@maxseddon) November 14, 2021

Позже, Ловчев объяснил свой поступок.

"Команда играла как говно, а они пытались скрасить то, что мы все видели. Поэтому я просто встал и ушел.

Разница между мной и ребятами в одном: я когда-то полюбил футбол за то, что там забивают голы, там люди соревнуются между собой в ловкости и технике. А мне навязывают, что результат все спишет. Неверно! Когда есть игра – результат все равно придет, а когда нет игры, результат когда-нибудь осчастливит, а потом уже не придет никогда", — цитирует слова Ловчера РБ Спорт.

Хорватия одержала победу со счетом 1:0 ;

; Как следствие, хорваты (23 очка) заняли первое место в итоговой таблице группы H, опередив россиян на один балл. Таким образом, "клетчатые" оформили выход в финальный турнир ЧМ-2022;

Россия же, финишировав второй, попала в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве.

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