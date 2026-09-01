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"Вы — позор": Алиев жестко разнес "Динамо" после разгромного поражения от "Буковины"
Бывшая звезда "Динамо" Александр Алиев резко раскритиковал киевлян после провального матча с "Буковиной".
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев эмоционально высказался о разгромном поражении "бело-синих" от черновицкой "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.
После игры Алиев с кучей матюков обратился к игрокам "Динамо", назвав выступление команды позорным, а также призвал президента клуба Игоря Суркиса разобраться в сложившейся ситуации.
"Один сказал, что играет не для болельщиков. А для кого ты, б***ь, играешь? Сынок, ты еще по мячу не ударил толком, б***ь, а ты уже рассказываешь, б***ь.
Вы что творите? Вы что, б***ь, позорите "Динамо", вы что позорите нас. Нас, б***ь, ветеранов "Динамо". Вы что, издеваетесь или что? Вам так по***у на этот клуб? Михалыч, так ты разберись, наверное, с чем-нибудь. Это стыд н***й, на вас смотреть невозможно. Вы — позор, б***ь, всего киевского "Динамо", — сказал Алиев у себя в Instagram-сторис .
Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.
В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".
Также мы рассказывали, что лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения от "Буковины".