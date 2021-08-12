"Вы сдержали свое слово": футболисты сборной Украины трогательным роликом попрощались с Шевченко (видео)

"Вы сдержали свое слово": футболисты сборной Украины трогательным роликом попрощались с Шевченко (видео)

Наставник покинул команду после пяти лет работы с ней.

Футболисты сборной Украины трогательным роликом попрощались с бывшим тренером Андреем Шевченко, который покинул команду в начале августа 2021 года.

В видео к своему экс-наставнику обратились Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков и Евгений Макаренко. Все они поблагодарили Шевченко за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Бущан напоследок сказал: "Вы сдержали свое слово - заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать".

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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