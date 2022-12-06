"Вы стали символом непокорности": Шевченко трогательно поздравил военных ВСУ (видео)

Сегодня, 6 декабря, у украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. К поздравлениям присоединился легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины опубликовал видеообращение в Facebook.

"Наши дорогие воины, и мужчины, и женщины, вы – стальные и несгибаемые. Мы гордимся каждым из вас. Искренне поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Украины.

Вы стали символом непокорности. Низкий поклон вам за вашу волю к победе Украины. Берегите себя. Светлая память каждому, кто положил голову за свою Родину. Слава Украине, слава ВСУ", – сказал Шевченко.

Напомним, что украинских защитников также поздравил чемпион мира WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

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