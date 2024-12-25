"Вы сумасшедшие": экс-чемпион мира поставил под сомнение величие Усика после реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о обладателе титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александре Усике после его победы в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По мнению 41-летнего американского боксера, украинца не следует считать одним из величайших бойцов в истории, несмотря на все его победы и достижения.

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"Я даже собираюсь говорить сейчас не о бое, а обо всем этом дерьме, вроде "он величайший боец всех времен". Величайший боец всех времен? Вы шутите? Слушайте, это эффект недавнего только потому, что он победил двух лучших супертяжеловесов этой эпохи, это не делает его величайшим бойцом всех времен.

Усик, я именно о нем говорю, об Усике. Он не величайший боец всех времен, прекратите это. Он провел 7 боев с 5 бойцами в супертяжелом весе. Ладно, я понимаю, что он очистил дивизион в крузервейте. Я понимаю это.

Теперь он в супертяжелом весе, победил двух лучших бойцов в этой категории. И теперь вы все говорите, что он величайший. Он провел всего 23 боя. Хватит вам. Вы должны остановить это. Он легенда, но величайший? Вы сумасшедшие", – сказал Брэдли на своем YouTube-канале.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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