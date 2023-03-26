"Вы тренер, имеете лицензию?": Петраков поссорился с журналистом после дебюта во главе сборной Армении

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне наставник национальной команды Армении Александр Петраков резко ответил представителю СМИ на пресс-конференции после матча 1-го тура отбора на Евро-2024 против Турции.

Поединок завершился домашним поражением армянской команды со счетом 1:2. Один из журналистов спросил Петракова, не опоздал ли он с заменами во втором тайме, на что получил ответ в достаточно грубой манере.

"Вы тренер, имеете лицензию? Можете подать свою кандидатуру на должность главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, который имеет лицензию PRO.

Я не считаю, что опоздал с заменами. Вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, нужно больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, куда кого поставить, кем усилить игру и так далее. Хотите обвинять меня – обвиняйте", – сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что Петраков сделал неоднозначное заявление, что "футбол не должен политизироваться". Перед этим он вызвал в сборную Армении четырех футболистов из чемпионата России.

В другом матче этого квинтета Хорватия на своем поле сыграла вничью с Уэльсом – 1:1.

с Уэльсом – 1:1. Во втором туре квалификации на Евро-2024, 28 марта, Турция примет Хорватию, а Уэльс дома сыграет с Латвией. Команда Армении пропустит второй тур.

Напомним, Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины 12 января. Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила не продолжать сотрудничество со специалистом, чей контракт с национальной командой был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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