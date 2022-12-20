"Вы – уйо**и, вы – сволочи": футболистка сборной России "разнесла" Путина и Лукашенко

Футболистка сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова в очередной раз раскритиковала кремлевского диктатора Владимира Путина.

На своей странице в Instagram она отреагировала на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что они с Путиным – оба агрессоры.

"Вы – уйо**и, вы – сволочи. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого следует судить. Вы не просто "токсичны", вы фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по достоинству. Потому что добро всегда побеждает зло", — написала футболистка.

instagram.com/karpichito/

Добавим, что в июне Карпова в интервью BBC жестко подвергла критике путинский режим и развязанную им войну в Украине. Надежда подчеркнула, что пропаганда Кремля пытается "зомбировать" россиян.

В начале ноября 27-летняя футболистка у себя в соцсетях поздравила соотечественников с Днем народного единства антивоенным стихом.

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