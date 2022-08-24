"Вы ждете этого боя?": одиозный украинский боксер анонсировал поединок с Ломаченко

Украинский боксер Иван Редкач заявил о проведении боя с бывшим чемпионом мира в легком весе – Василием Ломаченко.

36-летний Редкач недавно подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Теперь боксер, который в последнее время сражался в первом полусреднем весе, спустится в легкий дивизион, где выступает Ломаченко.

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О проведении поединка с Ломаченко Редкач написал на своей странице в Instagram.

"Через один бой фанаты бокса увидят поединок Иван Редкач – Василий Ломаченко. Вы ждете этого боя?", — написал Редкач.

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и однажды свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решениям, однако впоследствии комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее рассказывалось о том, что Редкач оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа. Впрочем, позже он извинился перед Усиком.

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Что касается Ломаченко, то на его счету 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Следующий поединок Василий проведет 29 октября, его соперником будет непобедимый американец – Джамейн Ортис.