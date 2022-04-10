"Вы знаете где Бубка?": Беленюк раскритиковал НОК Украины за отсутствие позиции по отстранению российских спортсменов

"Вы знаете где Бубка?": Беленюк раскритиковал НОК Украины за отсутствие позиции по отстранению российских спортсменов

Нардеп считает, что Украина должна сделать максимум для отстранения РФ от международного спорта.

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнениями об устранении российских спортсменов и выразил недовольство работой НОК Украины.

"Украина должна сделать максимум для этого. Мы должны саботировать участие России во всех соревнованиях. Я не знаю, как сейчас ведется дипломатическая работа в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины по полному устранению РФ из МОК. По крайней мере, она не освещается в СМИ.

Министерство спорта Украины хотя бы очертило какую-либо позицию, позиция НОК не понятна в принципе. Мало просто работать, нужно еще как-то коммуникировать эту историю хотя бы внутри Украины.

Поляки публично занимают по отношению к России жесткую позицию вплоть до устранения, пока после окончания войны агрессором не будут компенсированы все убытки, причиненные нашей стране. А что думает НОК, никто не знает", – отметил Беленюк в интервью FanDay.net.

Беленюк также добавил, что не знает, где находится президент НОК Украины Сергей Бубка.

"Я с ним не разговаривал. Я не знаю где Бубка. Этого, по-моему, никто не знает. Вот вы знаете, где Бубка? Вот и я не знаю, но думаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные". моменты для страны", – подчеркнул он.

Ранее украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Ольга Саладуха тоже раскритиковала Национальный олимпийский комитет страны и Министерство молодежи и спорта за отсутствие четкой жесткой позиции в отношении российских спортсменов, чья страна развязала масштабную войну против Украины.

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