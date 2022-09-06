"Выбьет его из колеи: претендент на один из поясов Усика назвал фаворита боя украинца против Фьюри

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 36-летнего британца, победу в титульном бою одержит его соотечественник - Тайсон Фьюри.

Отметим, что Джо Джойс - один из претендентов на поединок с Александром Усиком. 24 сентября непобедимый британец в бою с новозеландцем Джозефом Паркером разыграет временный пояс WBO в супертяжелом весе и статус обязательного претендента на полноценный титул WBO, который принадлежит украинцу .

"Я всегда думал, что Фьюри победит Усика, потому что он больше. Он может стать в стойку левши, у него больший размах рук. Но с Джошуа Усик доказал, что может соперничать с большими ребятами.

Я думаю, что это другой бой. По-моему, Усик уже просчитал Джошуа перед их поединком, а Фьюри куда более непредсказуем. У него быстрый джеб, хорошие защитные навыки.

Мне кажется, что Фьюри будет висеть на нем. Он станет бить Усика, выбьет его из колеи и сделает свою работу. Но я буду рад посмотреть этот поединок и увидеть, кто возьмет верх, потому что хочу биться с победителем", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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