Выбила дуэт россиянок: Костюк вышла во второй раунд парного Roland Garros

Украинка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе остановили спортсменок из государства-террориста.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг парного разряда Roland Garros-2023.

На старте основной сетки 20-летняя киевлянка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе победили российский тандем Анна Блинкова / Варвара Грачева, который играл в нейтральном статусе из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Напряженный матч длился почти 2 часа и завершился триумфом украинки и ее напарницы со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

За проведенное на корте время украинка и румынка ни разу не подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 4/8 брейкпойнтов.

Соперницами Костюк и Русе в следующем раунде станут Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс (Бельгия / США).

Также первый круг парного Roland Garros преодолели украинка Людмила Киченок с латвийкой Еленой Остапенко, которые получили четвертый номер посева на турнире.

В своем стартовом матче украино-латвийский дуэт обыграл француженок Эльзу Жакмо и Леолию Жанжан – 6:3, 6:1.

Следующими соперницами Киченок и Остапенко станут другие хозяйки соревнований, француженки Ализе Корне и Диан Парри.

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