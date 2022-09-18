Выбила россиянку: украинская теннисистка с камбэком вышла в финал парного турнира в Портороже

Украинка Марта Костюк в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой пробились в решающий матч парного разряда турнира WTA в словенском Портороже.

В полуфинале украинско-чешский тандем обыграл британку Харриет Дарт и россиянку Александру Панову, которую из-за войны в Украине допустили к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Для победы Костюк и ее напарнице понадобилось три сета. Марта и Тереза уступили в первой партии, однако затем совершили камбэк и выиграли две последующие, в том числе решающий тай-брейк. Как итог, нелегкая победа - 4:6, 6:2, 10:6.

В течение поединка Костюк и Мартинцова ни разу не подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 8 брейкпойнтов.

В финале Костюк и Мартинцова встретятся с испанкой Кристиной Буксой и Терезой Михалковой из Словакии. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 сентября. Начало - 16:30 по киевскому времени.

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