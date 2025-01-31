Выбили россиянку: сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Линце

Людмила и Надежда Киченок вплотную приблизились к завоеванию трофея.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В полуфинале сестры Киченок обыграли Анну Данилину из Казахстана и нейтральную теннисистку с российским паспортом Ирину Хромачеву. Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился победой украинского дуэта со счетом 6:4, 6:0.

За проведенное на корте время Людмила и Надежда дважды подавали навылет, совершили две двойные ошибки и использовали 6 из 7 брейк-пойнтов.

Сестры Киченок проводят первый совместный турнир после Олимпиады-2024, где они проиграли в четвертьфинале испанскому дуэту Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо.

В финале украинки сыграют против победительниц матча Катержина Синякова / Чжан Шуай (Чехия / Китай) – Тимеа Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал личного турнира в Линце.

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