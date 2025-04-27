Выбили россиянок: две украинские теннисистки вышли в 1/8 финала турнира в Мадриде

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Марта Костюк пробились в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в испанском Мадриде.

В третьем круге соревнований Стародубцева одержала волевую победу над "нейтральной" россиянкой Людмилой Самсоновой со счетом 2:6, 7:6, 6:0.

На этой же стадии турнира Костюк одолела еще одну теннисистку из страны-агрессора Веронику Кудерметову со счетом 6:0, 4:6, 6:4.

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В 1/8 финала соперницей Стародубцевой станет еще одна "нейтральная" россиянка Мирра Андреева, а Костюк посоревнуется с победительницей матча между американкой Софией Кенин и "нейтральной" Анастасией Потаповой из РФ.

Отметим, что на турнире в испанской столице Украину также представляет Элина Свитолина, которая вечером 27 апреля в 1/16 финала сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.