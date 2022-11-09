"Выбор был ошибкой": бывший президент ФИФА признался, кто помог Катару стать хозяином ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскрыл детали выбора страны-хозяйки Чемпионата мира-2022.

По его словам, сначала планировалось провести Мундиаль в США, однако из-за вмешательства экс-главы УЕФА Мишеля Платини и тогдашнего президента Франции Николя Саркози турнир достался Катару.

"Катар – это очень маленькая страна. Футбол и Чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить Чемпионат мира в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давние политические противники по очереди организовали Мундиали.

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил по телефону мне и сказал, что наш план не будет реализован. Мишеля пригласили во дворец президента Саркози, который накануне провел обед с наследным принцем Катара. Саркози попросил Платини попытаться сделать что-нибудь для Катара, когда будет избираться хозяин Чемпионата мира.

Платини задал мне вопрос, что бы я сделал, если бы мой президент попросил меня о чем-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь у Швейцарии нет президента. В общем, именно так и получилось: благодаря голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. За полгода Катар купил у Франции истребителей на 14,6 миллиарда долларов", – цитирует Блаттера Voetbal International.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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