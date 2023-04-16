Выборол три медали: 19-летний украинец стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Илья Ковтун впервые в карьере завоевал "золото" континентального первенства на взрослом уровне.

Украинец Илья Ковтун завоевал еще две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецкой Анталье.

После того, как 19-летний спортсмен из Черкасс завоевал "бронзу" в личном многоборье, он также выиграл "золото" на параллельных брусьях и "бронзу" на перекладине.

В упражнениях на параллельных брусьях Ковтун получил 15,166 балла, опередив в борьбе за золотую награду турка Ферхана Арикана (14,933 балла) и испанца Тьерно Диалло (14,733 балла).

Для Ковтуна это первая в карьере золотая медаль чемпионатов Европы на взрослом уровне.

В упражнениях на перекладине украинец набрал 13,966 балла, показав третий результат. Его обошли хорват Тин Србич (14,233 балла) и итальянец Карло Маччини (14,200 балла).

Кроме того, "бронзу" в опорном прыжке на ЧЕ-2023 выиграл Игорь Радивилов. За свое выступление он получил 14,750 балла. Победителем стал Артур Давтян из Армении (15,033 балла), а "серебро" досталось британцу Джейку Джермейну (15,016 балла).

Таким образом, в копилке сборной Украины сейчас четыре медали на континентальном первенстве – одно "золото" и три "бронзы".

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