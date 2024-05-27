Выборол трофей Пичичи: Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона-2023/24

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги по итогам сезона-2023/24.

Благодаря хет-трику в матче заключительного тура Ла Лиги против "Гранады" (7:0) Артем увеличил количество забитых голов в сезоне чемпионата Испании до 24.

Это позволило 26-летнему украинцу выиграть бомбардирскую гонку Примеры, обойдя на один мяч форварда "Вильярреала" Александера Серлота.

Третье и четвертое места в списке лучших бомбардиров сезона Ла Лиги заняли нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски и полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, которые забили по 19 голов.

Таким образом, Довбик получит трофей Пичичи – награду, ежегодно вручаемую авторитетной испанской спортивной газетой Marca лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги.

Отметим, что для Артема это был дебютный сезон в чемпионате Испании. Он принял участие в 36 матчах "Жироны" в Примере – забил 24 мяча и сделал 8 ассистов. Это лучший результатат по системе гол плюс пас среди всех игроков турнира.

"Жирона" финишировала на третьем месте в Ла Лиге, завоевав бронзовые награды. Это первые в клубной истории медали чемпионата Испании. В следующем сезоне команда Мичела дебютирует в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.

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