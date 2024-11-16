Выбрал себе следующего соперника: Майк Тайсон шокировал заявлением после поражения от Джейка Пола

"Железный Майк" не против провести еще один поединок на боксерском ринге.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон после своего поражения в бою против популярного блогера Джейка Пола неожиданно заявил, что может продолжить свою боксерскую карьеру.

58-летний "Железный Майк" предположил, что в следующем поединке может сразиться с братом Джейка – 29-летним подкастером, актером и реслером Логаном Полом, который также попробовал себя в боксе.

"Кто будет моим следующим соперником? Знаете, возможно это будет брат Джейка – Логан Пол", – сказал Тайсон.

Логан Пол, который в этот момент также находился в ринге, в шутку ответил "Если мы поссоримся, я убью тебя, Майк".

"Motherf*cker I'd kill you"



Logan Paul's reaction to Mike Tyson желая думать о борьбе его next pic.twitter.com/FI1iBMq6jo — Happy Punch (@HappyPunch) November 16, 2024

Бой Тайсона с Джейком Полом длился 8 раундов по две минуты, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 27-летнему шоумену – 80:72, 79:73, 79:73. Поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон назвал причину поражения от Джейка Пола.

Читайте также:

Майк Тайсон – Джейк Пол: лучшие моменты боя (видео)

"Лучший боксер в истории": Джейк Пол прокомментировал свою победу над Майком Тайсоном

Майк Тайсон – Джейк Пол: опубликована статистика ударов боксеров