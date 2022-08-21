Выбросил пояса прочь, но отдал должное Усику: Джошуа эмоционально отреагировал на свое поражение в реванше (видео)

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше и защитил титулы.

После поединка Джошуа был очень разочарован и бросил на ринг чемпионские пояса. Затем он взял в руки микрофон и прокомментировал свое поражение.

"Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли страсть. Я не боксер-любитель с пятилетнего возраста, который был элитным проспектом с юности. Меня посадили в тюрьму, меня отпустили залог и после начал тренироваться. Я хотел иметь возможность сразиться. .

Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это. Этот юноша избил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует об уровне тяжелой работы, которую я приложил, поэтому, пожалуйста, поаплодируйте нашему чемпиону мира в тяжелом весе.

Я не 12-раундовый боец. Посмотрите на меня, я новая порода сверхтяжеловесов, Майк Тайсон, Сонни Листон, Джек Демпси, "вы не бросаете комбинаций, как Рокки Марчиано". Я сверхтяжеловес, это тяжелая работа. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте ему как нашему чемпиону мира в тяжелом весе. Этот парень феноменальный талант, мы будем болеть за него. Трижды "ура" в его честь", — сказал Джошуа.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

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Anthony Joshua принимает микрофон к vent его frustrations перед congratulating Oleksandr Usyk #UsykJoshua2 pic.twitter.com/KPlmjRDm4k — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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