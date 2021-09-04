Выбросила из турнира россиянку: Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала US Open

Выбросила из турнира россиянку: Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала US Open

Элина разобралась с соперницей за два сета.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела третий круг Открытого чемпионата США.

Украинская теннисистка в 1/16 финала турнира Большого шлема расправилась со второй ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Поединок длился час и 15 минут. Элине хватило двух партий для того, чтобы одержать убедительную победу со счетом 6:4, 6:2.

Обзор матча Свитолина - Касаткина

Элина в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала US Open: в 2017, 2019, 2019 и 2021 годах. В 2020 году украинка пропускала этот турнир.

В 1/16 финала US Open Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая в третьем раунде одолела Елену Рыбакину из Казахстана (7:6, 4:6, 6:3). Поединок Элины против Халеп состоится в воскресенье, 5 сентября.

Напомним, на предыдущих стадиях US Open-2021 Свитолина победила Ребекку Марино из Канады (6:2, 6:3) и испанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5). Пока украинка не проиграла на турнире ни одного сета.

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