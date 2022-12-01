Выбыл до конца сезона: легионер лидера УПЛ получил серьезную травму

"Днепр-1" до конца сезона остался без помощи аргентинского защитника Эмилиано Пуриты.

Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

"У Пуриты на тренировке после АЭКа случилась травма крестообразных связок. Он проходил реабилитацию в Аргентине, и будет в лучшем случае поздней весной только начинать тренироваться. Поэтому Пуриту раньше, чем в следующем сезоне, мы, вероятнее всего, не увидим", — сказал он. журналист Михаил Спиваковский.

Отметим, что официально в "Днепре-1" о травме легионера не объявляли.

В составе команды Пурита сыграл всего один матч – еще в августе в квалификации Лиги Европы. В чемпионате Украины аргентинец не играл.

Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

"Днепр-1" ушел на зимний перерыв лидером УПЛ, имея в активе 35 очков.

Напомним, что полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков перенес плановое хирургическое вмешательство на мышцах голени.

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