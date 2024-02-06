"Выбью тебе зубы": Фьюри пригрозил менеджеру Усика, но сразу принялся извиняться

Обладатель титула WBC в сegthтяжелом весе Тайсон Фьюри остро высказался в адрес менеджера чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика Эгиса Климаса, который ранее обозвал "Цыганского короля" трусом из-за срыва поединка за звание "абсолюта".

Во время стрима между командами Фьюри и Усика британский боксер начал угрожать Климасу выбить зубы за якобы оскорбления в адрес своей жены. Однако быстро выяснилось, что представитель украинца никого не оскорблял и Тайсон стал извиняться.

– Эгис, никогда не называй меня трусом! У меня 35 профессиональных боев. Я в боксе 18 лет. Я 10 раз вставал с канваса после самых больших ударов в истории, чтобы победить. Никогда не был трусом, никогда не отступал в своей жизни. Если какой-то человек называет мою жену с**ой – я выбью тебе зубы! Ты понял?

– Я не называл твою жену с**ой. Я не делал такого дерьма.

– Тогда я извиняюсь за слова, потому что я думал, ты сказал о моей жене.

– Дерьмо случается!

– Я боксировал всю свою жизнь. Почему ты называешь меня трусом? Ты ведь никогда не боксировал! – сказал Фьюри.

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Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – боксеры сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чтобы избежать еще одного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-нибудь из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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