Выдал мощный старт сезона: Реброва признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Команда украинского специалиста еще не потеряла ни одного очка и возглавляет турнирную таблицу.

Украинский тренер "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам августа.

В борьбе за этот приз 47-летний специалист обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".

"Аль-Айн" Реброва начал новый сезон с трех побед в трех турах и с 9 очками лидирует в турнирной таблице. Команда украинца выиграли все поединки с общим счетом 6:1.

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس # نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо", с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось разорвать контракт с "Аль-Айном".

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