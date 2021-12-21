Выдал яркий перфоманс: украинский футболист попал в команду недели Чемпионата Бельгии

Роман Безус отметился двумя результативными действиями в матче 20-го тура Лиги Жупиле.
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели 20-го тура Чемпионата Бельгии.
В поединке против "Сент-Трюйдена" 31-летний украинец отметился двумя результативными передачами.
Результативные действия Безуса помогли его команде одержать победу со счетом 2:1.
Как следствие, Роман был включен в символическую сборную тура Лиги Жупиле по версии портала SofaScore, получив отметку 8,0 балла.
- В нынешнем сезоне Чемпионата Бельгии на счету Безуса 13 матчей, 2 гола и 4 ассиста.
- После 20 туров "буйволы" занимают пятую строчку, набрав 33 балла. Неожиданным лидером чемпионата является новичок элитного дивизиона "Сент-Жиллуаз", на 6 очков опережающий "Брюгге".
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