Выдал яркий перфоманс: украинский футболист попал в команду недели Чемпионата Бельгии

Роман Безус отметился двумя результативными действиями в матче 20-го тура Лиги Жупиле.

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели 20-го тура Чемпионата Бельгии.

В поединке против "Сент-Трюйдена" 31-летний украинец отметился двумя результативными передачами.

Результативные действия Безуса помогли его команде одержать победу со счетом 2:1 .

Как следствие, Роман был включен в символическую сборную тура Лиги Жупиле по версии портала SofaScore, получив отметку 8,0 балла.

В нынешнем сезоне Чемпионата Бельгии на счету Безуса 13 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

После 20 туров "буйволы" занимают пятую строчку, набрав 33 балла. Неожиданным лидером чемпионата является новичок элитного дивизиона "Сент-Жиллуаз", на 6 очков опережающий "Брюгге".

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