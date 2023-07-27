Выдали голевое шоу: "Арсенал" без Зинченко в зрелищной "перестрелке" одолел "Барселону" (видео)

Команды забили восемь голов на двоих.

Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко победил "Барселону" в товарищеском матче, который состоялся в ночь на 27 июля в Лос-Анджелесе. Встреча завершилась со счетом 5:3 .

Уже на 7-й минуте игры каталонцев вывел вперед Роберт Левандовски. Через шесть минут "канониры" отыгрались – голом отличился Букайо Сака.

На 22-й минуте Сака мог выводить "Арсенал" вперед, но не реализовал пенальти. На 34-й минуте подопечные Хави снова были впереди – забил Рафинья.

Однако еще до перерыва "пушкари" сравняли счет усилиями новичка клуба Кая Хаверца, который летом перебрался в "Арсенал" из "Челси".

Во втором тайме обе команды продолжили радовать болельщиков забитыми мячами. В составе лондонцев дубль оформил Леандро Троссард, на что "блаугранс" ответили голом Феррана Торреса.

Окончательный счет в этой результативной встрече за минуту до конца основного времени установил полузащитник лондонского клуба Фабиу Виейра.

Обзор матча

Отметим, что Зинченко не участвовал в этом матче. Украинский защитник пропустил поединок из-за травмы.

Для "Арсенала" это был третий матч в рамках подготовки к новому сезону. Ранее лондонский клуб разгромил сборную звезд МЛС (5:0) и проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Новый сезон команда Микеля Артеты начнет 6 августа матчем за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".

У "Барселоны" впереди контрольные матчи против "Реала" (30 июля) и "Милана" (2 августа). В стартовом матче чемпионата Испании "сине-гранатовые" 13 августа на выезде встретятся с "Хетафе".

Напомним, в прошлом сезоне "Арсенал" занял второе место в АПЛ, на финише проиграв "Манчестер Сити" борьбу за чемпионство. "Барселона" же выиграла чемпионство в Испании.

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