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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
1270
Время на прочтение
1 мин

Выдающийся экс-чемпион мира по боксу умер по дороге в спортзал

Майк Маккаллум отошел в вечность на 69-м году жизни.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Майк Маккаллум

Майк Маккаллум / © WBA Boxing

В возрасте 68 лет умер бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Майк Маккаллум.

Об этом сообщило издание Boxing Scene.

Сердце выдающегося ямайского боксера остановилось в Лас-Вегасе. Маккаллуму стало плохо по дороге в спортзал, где он тренировал. Полиция обнаружила его уже без признаков жизни.

В течение профессиональной карьеры Майк провел 55 поединков в период с 1981 по 1997 год. В его активе 49 побед (36 – нокаутом), 5 поражений и одна ничья.

Ямаец владел титулом WBA (1984-1988) в первом среднем весе и в среднем весе (1989-1991), а также поясом WBC в полутяжелом весе (1994-1995).

В 2003 году Маккаллум был включен в Международный зал боксерской славы.

Ранее сообщалось, что в марте этого года умер легендарный американский боксер Джордж Форман.

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Дата публикации
Количество просмотров
1270
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