Выдающийся футболист Тотти приехал в Москву и оскандалился циничным заявлением

Франческо Тотти / © Associated Press

Реклама

Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти приехал в Москву на церемонию награждения, которую организовывает одна из местных букмекерских контор.

Об этом сообщили СМИ государства-агрессора.

Более того, 48-летний итальянец цинично заявил, что для него является "большой честью и удовольствием" снова посетить РФ.

Реклама

"Я очень рад, что снова приехал к вам. Для меня вернуться сюда – большая честь и удовольствие.

В последние годы в моей жизни все изменилось. Мой прощальный матч в 2017 году был невероятным. Я был рад, что целый день мне посвящен, но в то же время волновался из-за окончания целого жизненного цикла. Особенно сложно было сдержать волнение в раздевалке, когда я последний раз надевал игровую форму", – сказал Тотти в эфире российского пропагандистского канала.

Напомним, Тотти вызвал громкий скандал, объявив о своих намерениях приехать в Москву. Имя легенды "Ромы" было использовано российскими пропагандистами. "Император едет в Третий Рим" – именно так в государстве-агрессоре анонсировали приезд Франческо ("Император" – прозвище Тотти, который всю свою карьеру выступал за "Рому").

На родине Тотти осудили его визит в Москву. Итальянские чиновники и болельщики призвали "Императора" отменить свою поездку в РФ, которая продолжает вести захватническую войну против Украины.

Тотти – бывший капитан "Ромы", цвета которой защищал на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2017 год. Франческо является чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года в составе сборной Италии. С римским клубом он выигрывал Серию А в сезоне 2000/01, а также по два раза поднимал над головой Кубок (2006/07, 2007/08) и Суперкубок Италии (2001, 2007).

Отметим, что Тотти – не первая звезда футбола, которую Россия деньгами сумела заманить к себе во время полномасштабного вторжения в Украину. После 2022 года в Москве на аналогичном мероприятии побывали Эммануэль Адебайор и Кафу.

Ранее сообщалось, что Тотти объяснил свое позорное решение приехать в Москву.