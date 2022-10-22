Выделенные УЕФА миллионы евро на развитие футбола в УАФ во главе с Павелком "потратили" на кофе и чай

По источникам журналистов в Украинской ассоциации футбола, СБУ провела обыски у главного футбольного функционера Украины - президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Люди, приближенные к бывшему народному депутату, шутят, что в квартире Павелко правоохранители искали кофе, чай и контейнер с лампочками. Именно это является предметом расследования.

Александр Бандурко, бывший вице-президент Федерации футбола Украины, работавший там с 1996 года на разных должностях, отмечает, что его бывший шеф, президент федерации Андрей Павелко перечислял значительные суммы за не существовавшие услуги. После того, как господин Бандурко отказался подписывать очередной платеж, ему создали условия, в которых уже невозможно было работать, и в 2018 году он ушел из ФФУ. После этого подписание подобных документов делегировали первому вице-президенту Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Напомним, что господина Записоцкого три дня назад задержали на границе с Польшей и вручили подозрение по одному из уголовных производств.

Через год после того, как Александр Бандурко уволился, была создана временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которая должна была разобраться в футбольных делах. Тогда и выяснилось, что Украинская ассоциация футбола во главе с Андреем Павелко тратит призовые деньги на элитные продукты питания - согласно расследованию, еду покупали контейнерами, но только на бумаге.

Поэтому дальше за работу взялись правоохранительные органы. В преддверии полномасштабного нападения России на заседании профильного комитета ВРУ доложили о результатах расследования. Речь идет о сумме 3,8 млн долларов на поставку больших объемов элитных сортов чая, кофе, морепродуктов, электротехнического оборудования, но ни один из этих товаров так и не зашел в Украину.

По словам следователей офиса Генерального прокурора, схема разворовывания средств выглядела таким образом: за участие в провальном Евро-2016 Федерация Футбола Украины получает около 4,5 млн евро. Обычно эти деньги шли на счет компании "Newport Management Limited", которая администрирует средства ФФУ, а позже УАФ с середины 90-х, и предназначались на развитие украинского футбола. Но следствие установило, что тратились они совсем на другое. Подопечные Андрея Павелко покупали в разных оффшорных компаниях 30 тонн элитного чая, 10 тонн кофе, две тонны морепродуктов и электролампочки. В общей сложности около 3,8 млн евро. Согласно условиям договоров, местом поставки был определен порт Гамбург (Германия). Журналисты обратились за комментариями в УАФ, однако там расследование не комментируют.

В настоящее время в правоохранительных органах зарегистрировано шесть уголовных производств, в которых расследуют коррупционную деятельность в украинском футболе при руководстве Андрея Павелко. В рамках этих производств уже допрошено больше сотни свидетелей и чиновников.

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