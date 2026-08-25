Выехал из Украины: стало известно, где Ломаченко готовится к возвращению на ринг

Василий Ломаченко / © Associated Press

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Стало известно, где бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг.

Ресурс LuckyPunch со ссылкой на слова президента Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери сообщил, что 38-летний Ломаченко сейчас находится не в Украине.

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Василий выбрал Пуэрто-Рико в качестве тренировочной базы для подготовки к возвращению на ринг.

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Также отмечается, что потенциальный бой Ломаченко с непобежденным филиппинцем Чарли Суаресом пока не утвержден официально.

"Я могу подтвердить, что он сейчас проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму.

Есть разные сообщения о возможном бое Лома — Суарес, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это только предположения", — заявил Оливьери.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Суарес предварительно договорились о бое в ноябре.

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Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

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Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на возможное возвращение Ломаченко в бокс.

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