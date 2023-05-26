Выехали за границу и не вернулись: Минмолодежьспорта обнародовало список спортсменов-беглецов

Всего в список попали 236 человек.

Министерство молодежи и спорта Украины составило список спортсменов, выехавших за границу по специальному разрешению, но не вернувшихся после завершения спортивных мероприятий.

Соответствующий перечень, в который попали 236 человек, опубликован на официальном сайте Минмолодежьспорта.

Среди спортсменов-беглецов оказались известные футболисты Артем Громов (АЕК Ларнака, Кипр) и Владислав Кулач ("Зиря", Азербайджан), баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев, а также киберспортсмены из команды CS:GO "Monte" Виктор sdy Оруджев, Владимир Woro2k Велетнюк и Сергей DemQQ Демченко.

Полный список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия, можно просмотреть ЗДЕСЬ.

Отметим, что среди нарушителей нет трех украинских футболистов, которые зимой 2023 года оформили трансферы в европейские клубы: Михаила Мудрика ("Челси"), Виктора Цыганкова ("Жирона") и Ильи Забарного ("Борнмут").

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