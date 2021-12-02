"Выглядел испуганно": в Италии "уничтожили" украинского футболиста за матч против "Интера"

Он получил очень плохую оценку.

Итальянское СМИ осталось очень недовольно действиями украинского футболиста " Специи " Виктора Коваленко в матче 15-го тура Серия А против "Интера".

Соответствующее мнение высказали журналисты CalcioSpezia.

Отметим, что 25-летний полузащитник появился на игру против действующего чемпиона Италии с первых минут. Впрочем, ничем ярким Коваленко не запомнился, его заменили на 64-й минуте. Именно поэтому издание и раскритиковало игру украинца, ведь он по их мнению не сделал ничего полезного.

"Кажется, что он делает все, чтобы скрыться от партнеров по команде, когда у них мяч. Он – тот, кто отвечает за геометрию и качество игры, но выглядит испуганным своим противником. Однозначно плохой матч", — именно так описали действия Коваленко журналисты.

Кроме негативного комментария, игрок с четырьмя одноклубниками получили худшую оценку – 5,0.

Поединок между "Интером" и "Специей" завершился со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри";

В этом сезоне на счету Коваленко, права на которого принадлежат "Аталанте", десять поединков, один забитый гол и две результативные передачи.

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