"Выглядел испуганным": непобедимый американец рассказал, почему не станет драться с Ломаченко

"Выглядел испуганным": непобедимый американец рассказал, почему не станет драться с Ломаченко

Украинец не входит в список потенциальных соперников чемпиона.

Чемпион WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) не хочет сразиться с бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Как отметил американец, он предпочел бы организацию поединка с Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).

"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он уступал дважды?"

Сколько раз мы видели, как проигрывал Вальдес? Мы никогда раньше не наблюдали его поражение. Он показал великолепное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта раньше никогда не побеждали.

Мы видели Василия Ломаченко на ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным.

Вальдес никогда не проигрывал, я тоже. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего», – сказал Стивенсон в интервью порталу BoxingInsider.com.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Стивенсон является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Этот титул он сумел получить, победив в октябре соотечественника – Джамела Херринга.

Сейчас в активе американца 17 побед (9 – нокаутами) в 17 боях.

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