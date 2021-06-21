"Выглядит дураком": экс-футболист сборной Германии пристыдил Роналду за его действие в матче Евро-2020

Криштиану позволил себе немного "попижонить".
Бывший футболист Дитмар Хаманн пристыдил лидера сборной Португалии Криштиану Роналду за его действие в матче 2 тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Германии.
Так, экс-игрока "Бундестим" не впечатлил трюк звездного нападающего, который он совершил в первом тайме против защитника соперника Антонио Рюдигера.
Роналду, открывший счет на 15-й минуте, издевательски обыграл немецкого футболиста, что привело в восторг болельщиков. Криштиану сначала перебросил мяч над головой Рюдигера, сделав вид, что собирается поймать его руками, а потом отдал точный пас пяткой, не посмотрев на партнера.
The flick, the no-look backheel pass ...— UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) June 19, 2021
Ronaldo dazzling @HisenseSports | #EUROSkills | # EURO2020 pic.twitter.com/vLsMIt7XUh
Это, собственно, и стало критикой со стороны Хаманна, слова которого цитирует Record.
"Думаю, такое поведение — это нонсенс. Он перебрасывает мяч, делает вид, что собирается его поймать руками, отбрасывает назад и отводит взгляд. Конечно, это эффектно, и мы знаем, что он может такое сделать. Но таким образом он унижает соперника.
Впрочем, теперь он выглядит дураком. Финт был при счете 1:0 в пользу Португалии, но в итоге? Роналду выглядит дураком. Хотелось бы спросить немецких игроков, что они об этом думали. Конечно, они это заметили. Этот момент дал им дополнительный стимул для камбэка. И чего достиг Роналду? Возможно, именно с этого момента и начались их проблемы", — отметил Хаманн.
- В итоге, Португалия потерпела поражение от Германии со счетом 2: 4.
- В активе Роналду и компании после двух сыгранных туров три очка и третья строчка в квартете.
Добавим, что сейчас Роналду вместе с нападающим сборной Чехии Патриком Шиком делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе обоих игроков по три точных удара.