"Выглядит дураком": экс-футболист сборной Германии пристыдил Роналду за его действие в матче Евро-2020

Криштиану позволил себе немного "попижонить".

Бывший футболист Дитмар Хаманн пристыдил лидера сборной Португалии Криштиану Роналду за его действие в матче 2 тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Германии.

Так, экс-игрока "Бундестим" не впечатлил трюк звездного нападающего, который он совершил в первом тайме против защитника соперника Антонио Рюдигера.

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Роналду, открывший счет на 15-й минуте, издевательски обыграл немецкого футболиста, что привело в восторг болельщиков. Криштиану сначала перебросил мяч над головой Рюдигера, сделав вид, что собирается поймать его руками, а потом отдал точный пас пяткой, не посмотрев на партнера.

Это, собственно, и стало критикой со стороны Хаманна, слова которого цитирует Record.

"Думаю, такое поведение — это нонсенс. Он перебрасывает мяч, делает вид, что собирается его поймать руками, отбрасывает назад и отводит взгляд. Конечно, это эффектно, и мы знаем, что он может такое сделать. Но таким образом он унижает соперника.

Впрочем, теперь он выглядит дураком. Финт был при счете 1:0 в пользу Португалии, но в итоге? Роналду выглядит дураком. Хотелось бы спросить немецких игроков, что они об этом думали. Конечно, они это заметили. Этот момент дал им дополнительный стимул для камбэка. И чего достиг Роналду? Возможно, именно с этого момента и начались их проблемы", — отметил Хаманн.

В итоге, Португалия потерпела поражение от Германии со счетом 2: 4 .

. В активе Роналду и компании после двух сыгранных туров три очка и третья строчка в квартете.

Добавим, что сейчас Роналду вместе с нападающим сборной Чехии Патриком Шиком делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе обоих игроков по три точных удара.

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