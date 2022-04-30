Выгнали десять спортсменов: польский клуб отказался от услуг хоккеистов стран-агрессоров

Хоккейный клуб "Энергия" пошел на радикальный шаг и прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими хоккеистами.

Польский клуб не хочет иметь ничего общего с хоккеистами стран-агрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

Отмечается, что в этом сезоне за "Энергию" выступали семь россиян и три белоруса.

"В нынешней ситуации у нас нет выбора. Это было бы проявлением своего рода эгоизма. Мы должны смотреть шире на реалии, в которых функционирует клуб. Кроме морального аспекта, есть и элемент восприятия клуба спонсорами и болельщиками. Поэтому сегодня такое решение. Мы набираем. игроков, присутствие которых в команде не вызывает никаких сомнений, а также не вызывает дополнительных проблем", – заявил президент "Энергии" Богдан Розвадовски.

Напомним, что российский хоккеист был избит во время матча НХЛ накануне встречи с президентом США Джо Байденом.

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