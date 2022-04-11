Выгнали из команды и начали расследование: российский гонщик поплатился за нацистское приветствие (видео)

Выгнали из команды и начали расследование: российский гонщик поплатился за нацистское приветствие (видео)

Артём Северюхин, похоже, поставил крест на своей международной карьере.

15-летний российский гонщик Артем Северюхин, продемонстрировавший нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу, уже столкнулся с серьезными последствиями своей выходки.

Команда Ward Racing, которую россиянин представлял на турнире, уже объявила о расторжении с ним контракта. Там осудили поступок Северюхина, поскольку он "противоречит их ценностям".

Очевидно, что на этом наказание Артему не ограничится. Международная автомобильная федерация уже сообщила, что начала расследование по делу Северюхина. Какое наказание грозит россиянину, пока неизвестно.

Добавим, что сам Северюхин уже заявил, что не видит ничего страшного в своем поступке и хотел передать привет родным из России.

"Я из России. Поблагодарил команду, своих родных из России. Кто-то увидел в моих действиях нехороший жест, однако это не так. Я только поблагодарил. Я - россиянин, я из России и за свою страну", - сказал Северюхин.

На чемпионате мира по картингу россиянин Артем Северюхин продемонстрировал нацистское поздравление. Требуем пожизненной дисквалификации.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute на World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Следует отметить, что поступок Северюхина жестко осудили болельщики в соцсетях. Многие требуют для россиянина пожизненной дисквалификации. Наказание для спортсмена из РФ требует и украинский гонщик Иван Пеклин.

"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт - вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы", - написал Пеклин у себя в Instagram.

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