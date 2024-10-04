Выход Довбика не спас: "Рома" потерпела сенсационное поражение в Лиге Европы (видео)

Итальянская "Рома" на выезде потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" в матче второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на местном стадионе в Буросе завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол шведская команда забила на 44-й минуте – ганский полузащитник Майкл Байду реализовал пенальти.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на 65-й минуте игры, заменив Матиаса Суле.

Однако до финального свистка голевых моментов у нашего нападающего не было. Следовательно, он не сумел помочь своей команде спастись от поражения.

Добавим, что для хорватского тренера Ивана Юрича это первое поражение во главе "Ромы", которую он возглавил в середине сентября 2024 года.

Обзор матча "Эльфсборг" – "Рома"

После этого фиаско "Рома" занимает 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы, имея в своем активе только одно очко. В стартовом туре "волки" с голом Довбика сыграли вничью с "Атлетиком" Бильбао (1:1).

"Эльфсборг" благодаря победе с тремя баллами поднялся на 16-ю позицию. В первом туре шведский клуб проиграл нидерландскому "АЗ Алкмару" (2:3).

В третьем туре Лиги Европы римляне 24 октября примут киевское "Динамо", а "Эльфсборг" днем ранее на выезде встретится с турецким "Галатасараем".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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