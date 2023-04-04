Выход Мудрика не помог: "Челси" расписал ничью с "Ливерпулем" в перенесенном матче АПЛ

Два гола "синих" были отменены после просмотра видеоповтора.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась без голов – 0:0 .

В первом тайме "пенсионеров" мог выводить вперед Рис Джеймс, но его гол на 26-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

В начале второго тайма лондонцы снова поразили ворота соперника, но гол и в этот раз не засчитали – мяч попал в руку Каю Хаверцу.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных, но появился на поле на 78-й минуте. Помочь своей команде вырвать победу украинцу не удалось.

Отметим, что в этом сезоне "Ливерпуль" и "Челси" уже встречались в рамках 21 тура чемпионата Англии. Поединок на "Энфилде", в котором Мудрик дебютировал за лондонский клуб и сразу установил скоростной рекорд, также закончился со счетом 0:0.

После этого матча "Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" (43 балла) расположился на восьмой строчке.

В следующих матчах АПЛ лондонцы 8 апреля на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", а "мерсисайдцы" на следующий день примут лидера чемпионата – "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

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