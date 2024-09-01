Выход Мудрика не помог: "Челси" во второй раз в сезоне АПЛ потерял очки (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

На 25-й минуте игры хозяева вышли вперед усилиями Николаса Джексона, которому ассистировал Коул Палмер.

Однако удержать победу "синие" не смогли. На старте второго тайма гости отыгрались – на 53-й минуте Эберечи Эзе забил гол, который принес его команде ничью.

Мудрик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив Мало Густо.

Обзор матча "Челси" – "Кристал Пэлас"

Для "Челси" это уже вторая потеря очков за три поединка в текущем розыгрыше АПЛ. Подопечные Энцо Марески с 4 очками находятся на 11-м месте в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" занимает 16-ю позицию, имея в своем активе один зачетный балл.

В следующем туре АПЛ, после международной паузы, "Челси" 14 сентября на выезде сыграет против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного. В тот же день "Кристал Пэлас" примет "Лестер".

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