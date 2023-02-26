Выход Мудрика не спас: "Челси" проиграл "Тоттенхэму" и продлил свою ужасную серию в АПЛ

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде уступил "Тоттенхэму" в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

Оба гола в этом поединке "шпоры" забили после перерыва. На 46-й минуте счет открыл Оливер Скипп, а на 82-й преимущество хозяев закрепил Харри Кейн.

Мудрик начал игру на скамейке для запасных, но вышел на поле на 83-й минуте вместо Жоау Фелиша.

Добавим, что в конце первого тайма матча произошел интересный эпизод. Вингер "Челси" Хаким Зиеш ударил соперника в лицо и сразу получил за это прямую красную карточку. Однако рефери решил просмотреть этот момент на VAR и отменил удаление, показав марокканцу желтую карточку.

"Челси" не может выиграть уже пять матчей подряд в АПЛ. В последний раз подопечные Грэма Поттера побеждали еще в середине января "Кристал Пэлас".

Челси (31 очко) занимает десятое место в таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" (45 баллов) располагается на четвертой строчке.

В следующем туре Мудрик и Ко примут "Лидс", а команда Антонио Конте на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 4 марта.

Напомним, поединки 25-го тура АПЛ с участием "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" перенесены из-за того, что в воскресенье, 26 февраля, "красные дьяволы" и "сороки" сразятся в финале Кубка английской лиги. Старт игры на "Уэмбли" – в 18:30 по киевскому времени.

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